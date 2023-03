ANCONA - Occhio agli orari dei treni sulla linea Adriatica, per chi deve viaggiare nel prossimo weekend, specie nei collegamenti in direzione sud. Perché sono previste variazioni d’orario, e limitazioni di percorso anche nelle lunghe percorrenze, dovute a lavori di potenziamento infrastrutturale che Rete Ferroviaria Italiana eseguirà nella tratta tra Civitanova Marche e Loreto, sulla linea Ancona–Pescara, e tra Francavilla e Ortona sulla Pescara-Termoli.

L’intervento che interessa il tratto marchigiano dell’Adriatica riguarda l’adeguamento sismico di un ponte ferroviario s Porto Recanati, mentre in Abruzzo ci si prepara all’attivazione dell’apparato centrale computerizzato-multistazione tra Francavilla e Ortona. Per consentire la piena operatività dei cantieri, fa sapere Rfi, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, «dalle ore 8 e 45 di sabato 4 alle ore 17 e 45 di domenica 5 marzo la circolazione ferroviaria subirà delle modifiche, consultabili sul sito di Rfi e sui canali di vendita delle imprese ferroviarie».

Lunga percorrrenza

Alcuni treni Frecciarossa di sabato, provenienti da Milano-Venezia e diretti a Bari-Lecce (e viceversa) subiranno limitazioni di percorso. Per alcuni Intercity provenienti da Milano-Bologna e diretti a Bari-Lecce (e viceversa), oltre a limitazioni di percorso, sono previste e cancellazioni e sostituzioni con bus. Nella notte tra sabato e domenica 6 Intercity Notte saranno deviati tra Foggia e Bologna via Caserta-Roma-Firenze. Sabato due coppie di Eurostar ed una coppia di Intercity saranno soppressi nella tratta Ancona e Pescara. Modifiche sono previste anche per i treni del trasporto locale. Circa 30 treni regionali tra sabato e domenica nella tratta Ancona-Pescara subiranno modifiche all’orario, di essi una decina subirà anche limitazioni di percorso.

Investimento da 15 milioni

I lavori - del valore complessivo di oltre 15 milioni di euro - vedranno impegnate circa 50 persone, tra tecnici RFI e delle ditte appaltatrici. L’intervento al ponte ferroviario in Comune di Porto Recanati, riguarda il completamento delle attività di miglioramento sismico dello stesso tramite l’impermeabilizzazione dall’estradosso dell’impalcato. «L’intervento si rende necessario - spiega un portavoce di RFI - al fine di mantenere in completa efficienza l’opera ferroviaria ed in particolare l’intervento di miglioramento sismico eseguito nei mesi precedenti costituito dal rinforzo delle strutture verticali e posa di ritegni sismici».