Niente cantieri sull’autostrada A14 dal 24 giugno al 6 settembre. I lavori saranno sospesi anche per il ponte del 2 giugno

ANCONA - «Stop ai cantieri marchigiani in A14 nel ponte del 2 giugno e in tutto il periodo estivo, dal 24 giugno al 6 settembre». La comunicazione di Aspi-Autostrade per l’Italia è arrivata nei giorni scorsi sul tavolo della Regione che aveva sollecitato, con una lettera inviata a firma del presidente Francesco Acquaroli e dell’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli, la società Autostrade a condividere le dinamiche di esecuzione dei lavori di manutenzione sul tratto marchigiano.

Lavori che, come avvenuto anche lo scorso anno durante il periodo estivo, generano forti disagi sul traffico autostradale con pesanti ripercussioni sulla viabilità, in particolare nei territori costieri tra le province di Fermo ed Ascoli Piceno. «Anche quest’anno - afferma Acquaroli - alla luce di quanto fatto la scorsa stagione, con il lavoro congiunto della Regione, di Autostrade e del Ministero, riusciamo a ottenere un risultato che va nella direzione di scongiurare il più possibile i disagi per automobilisti e mezzi pesanti, nei periodi con maggior traffico e nel periodo estivo alle porte».

