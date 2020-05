Cambio al vertice della Lega: Marchetti è il nuovo commissario per le Marche al posto di Arrigoni

LEGGI ANCHE:

ANCONA - L’onorevolei è il nuovo commissario dellanelle. Prende il posto del sentaorei che sarà il responsabile del settore energia per il Carroccio."Marchetti, classe 1987, - si legge in una nota dell'ufficio stampa Lega - è stato protagonista della recente campagna elettorale per la Regione Umbria, conclusa con lo storico successo del centrodestra a trazione leghista. Già nelle prossime settimane la Lega delle Marche annuncerà l’ingresso di molti amministratori come sindaci e consiglieri comunali, a dimostrazione della bontà del lavoro di Arrigoni. Per il commissario uscente è pronta una nuova sfida: sarà responsabile del Dipartimento Energia della Lega.“Buon lavoro a Marchetti - ha detto il segretario- e un sentito ringraziamento ad Arrigoni: anche nelle Marche la Lega ha confermato una crescita elettorale importante. Essere prima forza politica nel Paese è un impegno e una responsabilità che ci obbliga a impegnarci ogni giorno, da Nord a Sud, con tutte le nostre energie. Marchetti e Arrigoni sono persone competenti e di valore: continueranno a far crescere la Lega, con ruoli e incarichi diversi, sempre nell’interesse degli italiani”.