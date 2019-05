Il calendario scolastico fino al 2022: ecco quando iniziano e terminano le lezioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si torna sui banchi di scuola dal 16 settembre 2019 al 6 giugno 2020. Approvati dalla giunta regionale delle Marche i calendari scolastici del prossimo triennio. Nel 2020-2021 e nel 2021-2022 si rientrerà in classe il 15 settembre e le vacanze estive avranno inizio il 5 giugno 2021 e il 4 giugno 2022. In questo modo verranno garantiti complessivamente ogni anno almeno 204 giorni di scuola. Secondo l'assessore regionale Loretta Bravi il calendario scolastico triennale, «condiviso con gli enti locali e il territorio per un miglior coordinamento dei servizi a favore dei ragazzi e delle loro famiglie, è importante perché garantisce un maggior raccordo con il piano triennale dell'offerta formativa e favorisce la programmazione scolastica senza intaccare l'autonomia delle scuole che hanno comunque la possibilità di adattare il calendario in base alle proprie esigenze specifiche fatta salva l'inderogabilità dei giorni complessivi». Le scuole hanno poi a disposizione: un giorno di ulteriore sospensione delle attività didattica, qualora la festività del Santo patrono ricorra in un giorno di lezioni; due giorni di ulteriore sospensione dell'attività didattica nel caso in cui la festività del Santo Patrono ricorra in un giorno in cui siano previste lezioni o in un giorno festivo.Le scuole dell'infanzia hanno la facoltà di anticipare la data di apertura e di posticipare il termine delle attività, comunque entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico con l'accordo dei Comuni.Le scuole resteranno comunque chiuse nelle giornate di festività nazionale (tutte le domeniche; primo novembre, festa di tutti i Santi; 8 dicembre, Immacolata Concezione; 25 dicembre, Natale; 26 dicembre; primo gennaio, Capodanno; 6 gennaio, Epifania; il Lunedì dell'Angelo; il 25 Aprile, anniversario della Liberazione; primo maggio, festa del Lavoro; 2 giugno, festa della Repubblica; Santo Patrono). Le aule rimarranno vuote anche il 2 novembre, commemorazione dei defunti; per le vacanze di Natale (dal 24 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio) e di Pasqua (i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al lunedì dell'Angelo).