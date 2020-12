Barbanera, quando la tradizione incontra l'ottimismo: calendario e almanacco abbinati al Corriere Adriatico

Armonia tra cielo e terra, uomo e natura, benessere quotidiano e rispetto del pianeta. Lo storico almanacco Barbanera torna con un messaggio di serenità alla fine di un anno tribolato come quello contrassegnato dalla pandemia. Da domani, in edicola, in abbinamento con il Corriere Adriatico, sarà infatti possibile acquistare il pacchetto Barbanera, che comprende l’almanacco e il calendario, a 7,90 euro più il prezzo del quotidiano.

Le buone pratiche

Fin dal 1762 l’Almanacco Barbanera entra nelle case degli italiani dispensando consigli e saperi della tradizione, buone pratiche e pillole di saggezza per trovare semplici soluzioni ai problemi della quotidianità. Il segreto che lo rende così amato da nord a sud in ogni tempo? La sua capacità di camminare in armonia con la tradizione verso la contemporaneità, che è anche il filo conduttore della filosofia di quel saggio Barbanera, erudito, astronomo, eremita di Foligno che, tra storia e leggenda, ha tramandato nelle pagine dell’Almanacco uno stile di vita improntato al buon vivere, alla felicità delle cose semplici, alla ciclicità della natura e del tempo, alla sintonia dell’uomo con le energie dell’universo.

Sfogliando l’Almanacco Barbanera si trovano mese dopo mese tante curiosità, notizie e suggerimenti per il benessere del corpo e della mente, per la cucina e il tempo libero, per la casa, la famiglia, l’orto e il giardino, per uno stile di vita sostenibile e consapevole, in armonia con i cicli delle stagioni e la natura tra buone pratiche, accortezze bio e nuove sensibilità. E poi il meteo e le feste, i proverbi e i fenomeni celesti, perché è la luna, si sa, che accompagna le nostre attività: calante o crescente, sarà lei a dirci quando seminare e interrare i bulbi, iniziare le potature verdi o imbottigliare i vini dolci o secchi.

Gli insegnamenti

Il Barbanera 2021 non poteva poi non trarre insegnamento dalla profonda esperienza che il mondo ha condiviso in questo 2020 segnato dalla pandemia. Di qui gli appunti per una psicologia del benessere che invita a “coltivare l’ottimismo” anche in tempi difficili come quello che stiamo vivendo. Frutto dell’isolamento prodotto dall’emergenza sanitaria è anche la pillola mensile che accompagna ogni ricetta sullo “stare a tavola”, che proprio i recenti avvenimenti hanno fatto riscoprire come momento culturale e sociale irrinunciabile, che valorizza il piacere del cibo nel mangiare insieme, oltre che nel gusto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA