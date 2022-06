Allarme ondate di calore, le Marche da bollino rosso: da oggi a mercoledì temperature in salita

Bollino rosso e temperature in aumento anche nelle Marche ed è allarme per le ondate di calore in tutta Italia. Oggi su 27 città, 23 hanno il bollino arancione (compresa Ancona), due (Palermo e Perugia) sono rosse e solo Genova e Torino gialle. La situazione peggiorerà progressivamente domani e dopodomani. Tanto che nel bollettino del ministero della Salute domani 28 giugno Ancona è classificata in arancione ma per mercoledì 29 il bollino è rosso. Per il 28 giugno le città ad elevato rischio (rosse) saliranno a 12 e 9 saranno arancioni. Solo 5 (Brescia, Bolzano, Genova, Milano e Torino) saranno appena più fresche (giallo). Il 29 giugno ben 19 città saranno da bollino rosso e 9 gialle.

Ultimo aggiornamento: 12:55

