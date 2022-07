Caldo da “Apocalisse”: ecco quali sono le 12 città marchigiane più calde. Una che ha sfiorato i 42 gradi

Nelle Marche 12 città sono super bollenti: nella giornata di ieri - sabato 23 luglio - tutte hanno superato i 39 gradi, ma in otto il termometro ha toccato i 40 gradi, con San Severino Marche arrivata a quasi 42. Una giornata che ha registrato le temperature più alte dell'anno. Fa caldo, caldissimo: si bolle e i dati della Rete Mir della Protezione civile hanno intercettato le città più infuocate.

Ecco le città più infuocate

In testa San Severino (41,7 gradi), seguite da Camponocecchio e Colleponi - frazioni di Genga - dove il termometro è arrivato a 41,3 gradi. Ad Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino, la temperatura ha toccato i 40,6 gradi, mentre a Sam Michele al Fiume i 40,2 come a Moie di Maiolati Spontini. Sassocorvaro e Montecarotto sono arrivate a 40 gradi. Infine Pergola, Gallo di Petriano, Fossombrone e Appignano sono le città più fresche - si fa per dire - in classifica con 39 gradi e passa.

E' stato il sabato più caldo delle Marche

Graziano Candelaresi, esperto della Regione Marche, ha commentato il report della giornata di ieri sottolinenado che è stata «quella che sinora ha fatto registrare sulle Marche le temperature massime più alte del 2022, con diverse località che hanno sfondato la barriera dei 40°C. Infatti le stazioni termometriche della Rete Mir della Protezione Civile Regionale hanno rilevato temperature dai 40°C in otto località diverse, ricomprese nell'entroterra delle province di Macerata, Ancona e Pesaro-Urbino, con il picco massimo di 41,7 °C osservato a San Severino Marche, che ancora una volta si conferma come la località dove si registrano i picchi massimi di temperatura». Ma, spiega l'esperto, in tutta la regione le temperature sono state superiori ai 35°, con 76 stazioni si 118 attive che hanno registrato valori ben oltre questo limite.