© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Marche nella morsa del caldo africano: sette città con il "bollino arancione". E' quanto annuncia il servizio regionale di Protezione Civile che assegna, per domani giovedì 27 giugno, il bollino arancione a 7 città: Ancona, Ascoli, Fabriano Fermo, Jesi, Macerata e Urbino. Il bollino arancione è il secondo nella scala di gravità: "Sono previste temperature elevate e condizioni meteorologiche a rischio in particolare per i sottosistemi di persone suscettibili. Allerta dei servizi sanitari e sociali". Bollino "solo" giallo per Pesaro e San Benedetto. Il bollino giallo è il terzo nella scala di gravità: "Sono previste temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione, ma che possono precedere il verificarsi di condizioni di rischio. Pre-allerta dei servizi sanitari e sociali"