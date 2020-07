Il caldo afoso soffoca le Marche: nei prossimi giorni tre città con il bollino rosso per ondate di calore

ANCONA - Il caldo non lascia tregua e l'afa soffoca le Marche, senza fare troppe distinzioni tra costa ed entroterra. Una situazione che è destinata a durare diversi giorni ed anzi a peggiorare.

Temperature costantemente oltre i 30 gradi sono previste praticamente in tutte le città monitorate dalla Protezione civile delle Marche: quelle percepite saranno ancora più alte.

Gia oggi, mercoledì 29 luglio, sono tre le città, Ancona, Fabriano e Urbino, quelle con il "bollino arancione", il secondo livello di allarme ("Sono previste temperature elevate e condizioni meteorologiche a rischio in particolare per i sottosistemi di persone suscettibili. Allerta dei servizi sanitari e sociali"), ma nei prossimi giorni comparirà anche il terzo, il bollino "rosso" ("Ondata di calore. Le condizioni meteorologiche a rischio persistono per tre o più giorni consecutivi. Allerta dei servizi sanitari e sociali"). Il bollino rosso è previsto domani a Fabriano e, venerdì 31 luglio, ad Ancona, Urbino e Fabriano.

Ultimo aggiornamento: 15:13

