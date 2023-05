Stefano Aguzzi, assessore regionale al Lavoro e Protezione civile: si è pentito di ciò che ha detto riguardo l’assessore Antonini?

«Chiariamo subito una cosa: non c’è nulla tra me e Antonini, che stimo. Questo è un attacco che fa una parte della Lega al loro stesso assessore. Sparando pure su di me».

In che senso un attacco di un pezzo della Lega?

«C’è una lotta interna tra loro. Quanto accaduto mi porta a pensare questo».

E per quale motivo?

«Perché ad aver girato il video è un cacciatore amico stretto dell’ex assessore Carloni, che poi l’ha inoltrato a una persona che collaborava all’ufficio Caccia sempre quando Carloni era assessore e che l’ha poi divulgato. Quindi è un problema interno tra loro».

Ma perché colpire anche lei, se è una questione interna?

«Perché forse qualcuno pensa che io voglia fare il sindaco di Fano, città di Carloni. Ma non è vero».

E rispetto ad Antonini, quale sarebbe stato l’intento dell’autore del video?

«Non saprei. Ma torno a dire che trattandosi di tutte persone interne alla Lega, è un problema che riguarda loro e dovranno risolverlo loro».

E i due consulenti esterni, Giuliani e Bonacoscia, che lei nomina nel video cosa c’entrano?

«Quelli sono i due consulenti a cui Carloni, prima di lasciare la Regione per andare a Roma, ha rinnovato l’incarico per tre anni e fanno il bello e cattivo tempo. Anche a discapito dello stesso Antonini. Ecco perché dico che non ce l’ho con lui».

Con Antonini ci ha parlato?

«Gli ho mandato qualche messaggio per spiegargli come stanno le cose. Non mi ha risposto».

Sarà perché ha usato parole poco edificanti nei suoi confronti. Non trova?

«Lo ammetto: avrò messo un po’ di enfasi nelle parole. Ma ho solo detto che non conosce le questioni della caccia perché non è il suo mondo. Tutto qua».

Il governatore Acquaroli l’ha sentito?

«Non ancora. Forse un chiarimento su questa storia andrà fatto Ma più tra me e Antonini o tra me e la Lega».

Teme che il governatore le possa chiedere di rimettere il mandato?

«Non penso ci siano le condizioni per questa soluzione».

E con Lucentini ha parlato?

«Sì, mi ha chiamato lui. Gli ho detto che secondo me c’è una questione interna tra loro, ma lui è convinto di no. Solo che il bubbone l’hanno fatto scoppiare loro. Io ci sono solo finito in mezzo».