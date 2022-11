​I borghi diventano Monopoly: le Marche diventano edizione speciale del popolare gioco da tavola

Da Grottammare a Gradara in un lancio di dadi: i borghi più belli delle Marche incorniciano la plancia del noto gioco di società grazie a un’edizione speciale del Monopoly.

La realizzazione

Il tutto è stato realizzato in collaborazione tra l’associazione de I Borghi più belli d’Italia e la società Winning Moves, produttrice del passantempo della Hasbro famoso in tutto il mondo. Edizione speciale doppiamente importante per Grottammare e il suo vecchio incasato, riprodotto nell’immagine di copertina.