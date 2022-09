La bomba d'acqua, le vittime, la devastazione: minuto dopo minuto l'apocalisse che si è abbattuta sulle Marche

ANCONA - Un incubo iniziato alle 20 di ieri sera, partito dall'entroterra della provincia di Pesaro Urbino, che poi ha virato violentemente verso l'Anconetano, flagellando i paesi dell'entroterra senigalliese e scatenando la furia dei fiumi Nevola e Misa. Una devastazione che ha colto di sorpresa tutti: dagli esperti meteorologi, alla protezione civile, ai cittadini. Nessuno si aspettava un nubifragio di una simile potenza, sei mesi di pioggiaa si sono riversati nel territorio nel giro di un paio d'ore, gonfiando i corsi d'acqua all'inverosimile, fino a farli tracimare.

E così un'onda di acqau, fango e detriti si è riversata per le strade, nelle case, nelle campagne. Ovunque. Trascinando con sè tutto quello che trovava. Attualmente la prefettura ha ufficializzato nove vittime e 4 dispersi, ma si teme che il numero dei morti in questa apocalisse - come l'ha definita il sindaco di Castelloeone di Suasa sia destinato ad aumentare. Mentre continua incessante la macchina dei soccorsi, ad Ostra si attende il presidente del Consiglio Mario Draghi che ha già annunciato lo Stato di emergenza per le terre colpite dall'alluvione.

La diretta

Ore 17.30 Slitta l'arrivo del premier

L'arrivo del premier Mario Draghi a Ostra previsto per le 17 viene posticipato alle 18.30. Il programma, che potrebbe essere via via aggiornato, prevede una volta arrivati nella frazione di Pianelle, l'incontro del premier con il Presidente della Regione, Francesco Acquaroli, il prefetto di Ancona, Darco Pellos, il capo dei Vigili del Fuoco e il sindaco di Ostra. A seguire ci sarà il trasferimento alla sede del Comune di Ostra dove si svolgerà una riunione operativa con il coordinamento dei soccorsi e con le autorità locali.

Ore 17.15 La procura apre un fascicolo per inondazione colposa

La procura di Ancona ha aperto un fascicolo contro ignoti per inondazione colposa.

Ore 17 Le persone ricoverate

Delle 38 persone ricoverate nella notte dopo il nubifragio che ha colpito il Senigalliese, e

distribuite nei pronto soccorso degli ospedali di Senigallia (31), Fabriano (3), Torrette di Ancona (1), Jesi (3), Fano (3) tutti sono stati dimessi ad eccezione 4 persone. Non sarebbero in pericolo di vita, tranne un uomo di 44 anni proveniente dalla zona di Sassoferrato, con sindrome da annegamento, monitorizzato nel reparto di rianimazione di Fabriano. L'assessore alla Sanità Filippo saltamartini ha già messo a disposizione degli sfollati 4 psicologi per assistere e sostenere le famiglie collocate presso il seminario vescovile di Senigallia.

Ore 16 Gli sfollati

Sono circa 150 gli sfollati nella provincia di Ancona ma il numero è destinato a salire.

Ore 14.15 Le vittime

La prefettura di Ancona comunica che sono 9 le vittime dell'alluvione e 4 i dispersi, tra cui un bambino di 8 anni ed una ragazza di 17.

Ore 14 I fondi

A fronte della tragica situazione di emergenza occorsa in queste ore nella provincia di Ancona, Intesa Sanpaolo dispone a partire da subito un supporto finanziario a sostegno delle famiglie e delle imprese stanziando un plafond di 200 milioni di euro.

Ore 13.30 I nomi delle vittime

Vengono ufficializzati i nomi delle quattro vittime a Pianello di Ostra: sono Andrea Tisba, 25 anni, il padre Giuseppe di 60, il 52enne Diego Chiappetti e Ferdinando Olivi, 80 anni. A Barbara è stata trovata senza vita Erina Febbi, di 75 anni. E' stato recuperato anche il corpo di Ennaji Mohamed, 42 anni, di origine nordafricana. A Trecastelli è morta Maria Luisa Sereni, rimasta intrappolata nello scantinato di casa completamente invaso dall'acqua.

Ore 13.10 I soccorsi

L'elicottero dei vigili del fuoco sorvola l'area interessata dall'alluvione per cercare le auto trascinate dalla corrente e cercare eventuali superstiti.

Ore 12.54 Lo Stato di emergenza: subito 5 milioni dal governo

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo Stato di emergenza per le Marche devastate dall'alluvione: il premier Draghi annuncia il suo arrivo ad Ostra nel tardo pomeriggio e lo stanziamento di 5 milioni per le prime necessità.

Ore 10.20 Il cordoglio di Acquaroli, Mattarella e Draghi

Il governatore Francesco Acqauroli comunica il cordoglio espresso alla popolazione colpita dall'alluvione del presidente della Repubblica Mattarella e del premier Draghi. Barbara è isolata, il sindaco di Castelleone parla di un'apocalisse che si è abbattuta sul territorio, a Pianello di Ostra la situazione è drammatica.

Ore 10 Le vittime salgono a 8

Sale a otto vittime e quattro dispersi il bilancio dell'alluvione che ha colpito nella notte

le Marche. Sono almeno centottanta i vigili del fuoco al lavoro nella zona del nubifragio che ha colpito la regione: sono state salvate nella notte decine di persone rifugiatesi sui tetti

delle abitazioni e sugli alberi, spiega il Corpo dei vigili del fuoco. Più di centocinquanta gli interventi che sono stati effettuati.

Ore 9.30 Il vertice della Protezione civile

Inzia il vertice della Protezione civile: con Acqauroli e Curcio anche l'assessore Stefano Aguzzi, quello alla Sanità Filippo Saltamartini, il prefetto di Ancona Darco Pellos, i vertici regionali di vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.

Ore 8.30 I primi riscontri

Si riunisce la Protezione civile regionale nel quartier generale di Ancona con il governatore Francesco Acquaroli: nel capoluogo arriva anche il capo del Dipartimento nazionale Fabrizio Curcio. La prima analisi fatta da Meteo.it fa capire l'entità di quello che si è abbattuto nelle Marche: «La pioggia di 6 mesi si è riversata in un pomeriggio, un sistema temporalesco nato ad ovest della Sardegna che ha attraversato il Tirreno prendendo energia sul mare caldissimo: come risultato ecco i nubifragi torrenziali sul crinale appenninico centrale e le piene drammatiche verso le Marche».

Ore 7.44 Le vittime salgono a 7, tre dispersi

Il bilancio dei morti sale a 7: a Bettolelle, frazione di Senigallia, i vigili del fuoco recuperano il corpo di un uomo che è stato trascinano dall'alluvione mentre si trovava nella sua auto: si tratta di Gino Petrolati. Altre persone, aggrappate agli alberi, sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco. Tra i 3 dispersi di Barbara c'è anche un bambino di 8 anni che la furia delle acque ha strappato alle braccia della mamma, farmacista del paese. A Senigallia vengono utilizzati i gommoni per il rafting per salvare le persone in difficoltà.

Ore 7.40 Inzia la giornata più drammatica

Nelle Marche smette di piovere e inizia una delle giornate più drammatiche per la nostra regione.

Ore 3.50 Sulle Marche 400 millimetri di pioggia in 2 ore

Il responsabile delle emergenze del Dipartimento della Protezione Civile Luigi

d'Angelo, che sta seguendo dalla sala operativa l'evolversi della situazione, comunica che in provincia di Ancona si sono abbattuti 400 millimetri di pioggia in 2-3 ore. «Il caldo di questi giorni, scontrandosi con con una cella di aria fredda, ha determinato dei fenomeni così violenti».

Ore 2.36 Le prime vittime sono 6 e 4 i dispersi

Inizia ad affiorare la tragedia che si sta consumando in provincia di Ancona: la protezione civile dopo una verifica con le autorità locali comunica che l'alluvione nell'entroterra di Senigallia ha causato almeno 6 morti e tre dispersi: 4 a Pongelli di Ostra, uno a Trecastelli e uno a Barbara

Ore 2.20 Il fiume Misa ha raggiunto il picco della piena

La protezione civile attraverso il Comune di Senigallia comunica che il fiume Misa ha raggiunto il picco massimo dell'ondata di piena e che ci vorrà un'ora prima che inizi il deflusso.

Ore 1.20 Sassoferrato sommersa, famiglie evacuate

A Sassoferrato intanto vengono segnalate diverse famiglie bloccate nelle abitazioni e si registrano diversi allagamenti a causa del torrente Sanguerone esondato. Blackou, smottamenti e alberi caduti. In città la popolazione ha paura.

Ore 1.00 Prime esondazioni a Senigallia

A Senigallia si verificano una serie di esondazioni del fiume Misa, in zona Bettolelle e in centro vicino al ponte 2 Giugno dedicato alle vittime dell'alluvione del 2014. Assieme all'acqua straripano fango e detriti trascinati per strada. Viene evacuato al porto il ristorante stellato dello chef Uliassi, nel centro vescovile apre un centro di accoglienza per gli sfollati.

Ore 00.00 Situazioni critiche nell'entroterra

Vengono segnalate le prime situazioni critiche a Barbara, Serra de' Conti e Corinaldo dove il fiume Nevola è esondato in zona Burello, e a Ostra, nella frazione di Pianello, dove è esondato il Misa in più punti, trasformando le strade in torrenti che trascinano via le auto. Poco dopo la Protezione civile comunica che risulta un disperso a Pianello.

Ore 23.40 Il Comune di Senigallia allerta la popolazione

Il Comune di Senigallia avvisa la popolazione che un'ondata di piena sta interessando il fiume Misa, a causa dell'ondata di maltempo che da Arcevia si sposta verso la costa. L'amministrazione via Facebook invita i cittadini ad andare nei piani alti e a non uscire di casa: chiuso il casello dell'A14

Ore 22.37 Straripano i corsi d'acqua nel Pesarese

Straripano diversi corsi d'acqua, tra cui il Burano. A Cantiano l'acqua invade le vie centrali del paese. Diverse zone sono già sommerse. La viabilità comunale è interrotta in diversi tratti. Chiusa la statale direzione Gubbio. Un'altra emergenza è stata segnalata a Pergola, sempre in provincia di Pesaro Urbino, dove una famiglia si è rifugiata all'ultimo piano di una casa e ha chiesto aiuto.

Ore 20 Una bomba d'acqua si abbatte sulle Marche

La violenta bomba d'acqua che si abbatte sulle Marche colpisce prima di tutto l'entroterra pesarese, in particolare la zona di Cantiano e Sassoferrato dove le persone restano bloccate in casa mentre fuori smottamenti, allagamenti e corsi d'acqua esondati scatenano i primi drammatici appelli della popolazione.