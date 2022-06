Covid, 442 casi di contagio oggi nelle Marche. Cresce l'incidenza, un decesso / Il trend

ANCONA - Pandemia di Covid, i dati del bollettino di oggi - domenica 12 giugno 2022 - relativi a positivi e tamponi confermano la situazione in altalena del virus con i contagi in leggera flessione ma con l'incidenza che al tempo stesso invece fa registrare una lieve ascesa. Nel prospetto di oggi anche un decesso.

Il virus provincia per provincia

Oggi, domenica 12 giugno 2022, il Gores ha segnalato 442 positivi (ieri erano stati 442), il 28,74% (dal 28,6%) dei 1.701 (ieri 1.706) tamponi diagnostici analizzati. Torna a crescere, seppur leggermente, l'incidenza, che oggi si attesta a 226,99 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri era 219,68).

In relazione ai ricoveri il bollettino di oggi è aggiornato a 58: stabili a 3 quelli in terapia intensiva, 4 quelli in semi intensiva e 51 quelli in area medica. Segnalato un decesso: le vittime nelle Marche, da inizio pandemia, sono state 3.920, 2.162 uomini e 1.758 donne.

IL TREND DEI CONTAGI

© RIPRODUZIONE RISERVATA