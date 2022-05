Covid, contagi in flessione: oggi 1347 casi positivi. Ma in una provincia i valori sono ancora alti / Il trend

ANCONA - Contagi ancora in flessione ma restano sempre validi gli inviti alla prudenza anche perchè la variante Omega continua a infettare anche se in rianimazione grazie ai vaccini come si è visto nel trend di maggio finiscono meno persone. Nelle Marche nelle ultime 24 ore i nuovi contagi da Covid sono 1.347 (ieri erano stati 1611), con 4.494 (ieri 4130) tamponi esaminati nel percorso diagnosi/screening. In forte ribasso la percentuale di positività dal ceh dal 43,5 di ieri scende al 34,5 di oggimentre il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti dal 654.79 di venerdì, oggi si attesta a 640.21.

I contagi Covid provincia per provincia

E' sempre quella di Ancona - come accade ormai da diversi giorni - la provincia che fa registrare il più alto numero di nuovi positivi al Covid: nelle ultime 24 ore i casi sono stati 371 con Macerata che segue a 271, quindi Pesaro Urbino con 268 casi, Ascoli Piceno a 232 e quindi Fermo con 151 contagi mentre sono 54 i nuovi contagiati dal Covid di fuori regione.

Le fasce d'età dove il virus "colpisce"

Restano le fasce di età 25-44 e 45-59 anni quelle con il più alto numero di infettati quotidiani nelle Marche. Tra 25 e 44 anni i contagi sono 332, tra 45 e 59 sono invece 304. Tra i giovanissimi sono gli adolescenti tra 6 e 10 anni i più contagiati con 61 casi. La fascia 19-24 anni conta invece 68 nuovi positivi. Da sottolineare anche i 177 contagi tra gli 60 e 69 anni e i 150 casi nella fascia 70-79 anni

IL TREND DEI CONTAGI

