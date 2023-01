ANCONA - Con le bollette alle stelle, cercasi soluzioni alternative. Meglio se sostenibili, efficaci e diano un contributo alla sovranità energetica del Paese. Scenario che spalanca le porte ad impianti che producono biometano. Digestori che smaltiscono i rifiuti organici, producono un gas ecofriendly e contribuiscono alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

La riconversione tocca anche le Marche. Dei 32 impianti autorizzati dalla Regione, sono iniziati i lavori per costruire ben 4 centrali di biometano partendo dalla raccolta differenziata dell’organico (Forsu) e arrivano richieste di privati a favore dell’up grade.



Il decreto



A sostegno, c’è un decreto che mette 1,9 miliardi a disposizione e attua le linee strategiche del Pnrr a favore di nuove centrali e della riconversione di quelle di biogas agricolo. Trasformare gli scarti in risorsa energetica è l’obiettivo che, dal 2012, si è fissato la Covalm Sca, acronimo di Coltivatori Ortofrutticoli Valli delle Marche. Una cooperativa agricola fondata nel 2004 che conta oggi 800 soci di cui 700 solo nelle Marche ed è leader in Italia nella trasformazione delle verdure surgelate. Vanta un giro di affari grande 42 milioni di euro che realizza attraverso due stabilimenti energivori di surgelazione, uno a Rotella e uno a Senigallia. La Centrale biogas si trova a Osimo, ha una potenza installata di 0,990 MWe e recupera gli scarti della trasformazione dei prodotti orticoli in un’ottica di economia circolare. Non si butta nulla, si produce energia, si recupera il “digestato” come concime e si risparmia sulla bolletta.

«Ma gli scarti non bastano per alimentare l’impianto - interviene Bettino Gabrielloni, ’amministratore unico della Covalm Biogas - pertanto integriamo con il trinciato di mais prodotto dai nostri soci. Trinciato che, come tutti gli altri prodotti agricoli, è aumentato produrlo e, quindi, è aumentato il prezzo all’acquisto mentre l’energia elettrica che produciamo ha il prezzo bloccato per contratto. Anche noi, pertanto, stiamo subendo il caro-energia, pagando più caro il materiale necessario ad alimentare il biodigestore».



Il progetto



Motivo per cui stanno valutando di trasformare l’impianto da biogas in biometano. «Innanzitutto, sappiamo che, fra 5 anni, scadrà l’incentivo e il contratto fissato per produrre l’energia andrà a prezzo libero che sarà sicuramente inferiore e anche perché trasformare l’impianto da biogas a biometano ci consente di fare dell’energia green pur sapendo che la spesa sarà importante. Ma è un investimento per un futuro sostenibile e solidale: ridurremo ulteriormente le emissioni di C02 e daremo un contributo alla sovranità energetica del Paese». Giuseppe Toscano, docente del D3A della Politecnica delle Marche segue il settore con attenzione. «Il biometano è ottenuto mediante raffinazione del biogas, prodotto dalla trasformazione anaerobica dei residui agricoli e agroindustriali e della Forsu, rimuovendo l’anidride carbonica e altri gas. Di fatto gas di origine biogenica, quindi non ad effetto serra, da immettere direttamente nella rete “Metano”.

Il contributo di questa soluzione non è solo ecologico per l’azione di contrasto al cambiamento climatico. Ci sono impatti positivi in termini economici per le aziende agricole e agroindustriali, così come le società municipalizzate che devono gestire i rifiuti organici urbani, e sociale per l’impatto positivo sui posti di lavoro dove questo prodotto viene generato».