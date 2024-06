ANCONA Mi si nota di più (ai seggi) se piove o c'è il sole? Viene da parafrasare il Nanni Moretti di “Ecce Bombo”, incerto se andare o meno a una festa, per sintetizzare l’eterno dilemma sull'effetto del meteo sull’affluenza alle urne. Gli ultimi bollettini del servizio Agrometeo Amap confermano per questo weekend elettorale tempo stabile e valori termici ancora in crescita in tutto il Centro Sud d'Italia, con l’afa a fare capolino nelle ore centrali.

Massime sopra i 30



Nelle Marche sia oggi che domani sono previste temperature massime intorno ai 30 gradi (e anche sopra) e un bel tempo soleggiato. Soltanto tra il pomeriggio e la serata di domani non si escludono del tutto brevi e isolati piovaschi nell’entroterra. Due tipiche giornate da mare, dunque, quelle in cui anche i marchigiani oggi (dalle ore 15 alle 23) e domani (dalle 7 alle 23) saranno chiamati a votare per le elezioni Europee e, in 148 dei 225 Comuni, anche per le amministrative.

Difficile prevedere l’impatto di questo anticipo d'estate sull'affluenza alle urne, ormai in calo progressivo da anni, che piova, tiri il vento o splenda il solleone. Scoraggia di più l'appuntamento con le schede elettorali una bella giornata di sole - che invoglia a fiondarsi in spiaggia - o nuvoloni all’orizzonte che minacciano pioggia? Non pesa certo solo il meteo, visto che l’astensione dalle urne - alimentata dalla disaffezione dalla politica ancor più che dalle bizze del tempo - è un fenomeno tutt’altro che stagionale.



Il post Covid



Alle Politiche del 3 marzo 2018, in fondo a una settimana di neve e gelo, nelle Marche i votanti furono il 77%. Alle Europee del maggio 2019, abbinate con le amministrative, l’affluenza scese al 62,1%. Nelle ultime Regionali del 20-21 settembre 2020, vinte dal centrodestra con Acquaroli, votarono poco meno di 6 elettori su 10 (59,8%) nonostante per il Covid si fosse tornati alle urne aperte anche il lunedì. Neanche giovano le mezze stagioni. Alle Politiche del 2022, domenica 25 settembre, l’affluenza registrò un crollo, con un dato regionale al 68,39%, 9 punti in meno della tornata elettorale omologa del 2018.



Sotto la pioggia



L’anno scorso, alle amministrative in 15 comuni marchiani, compreso il capoluogo di regione, nel primo turno del 14-15 maggio si votò con un’allerta gialla della Protezione civile per rischio temporali e criticità idrogeologica in tutta la regione, puntualmente tradotta in forti precipitazioni che all'indomani del voto causarono allagamenti e frane soprattutto nel centro nord della regione. L'affluenza fu del 57,01%, ad Ancona del 55%, con ulteriore calo al 51,8% due settimane dopo, nel ballottaggio.

Tenersi sopra la soglia psicologica del 50%, evitando che l'astensionismo divenga il partito di maggioranza assoluta, è uno degli obiettivi anche di questa tornata elettorale che abbina le Europee alle amministrative in due terzi dei comuni marchigiani. Cinque anni fa, nello stesso abbinamento elettorale, l’affluenza nelle Marche raggiunse il 62,14%, con un picco del 69% nella provincia di Pesaro Urbino. Altri tempi?