Sulle Marche sventolano 19 Bandiere Blu: premiata l'eccellenza costiera con una new entry

Nelle Marche avanzano le Bandiere Blu, con una new entry premiata nel corso della cerimonia che si è svolta a Roma nella sede del Cnr alla presenza del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. La Foundation for Environmental Education (Fee) ha consegnato ai sindaci d'Italia i vessilli che sono il simbolo dell'eccellenza costiera. Rispetto al 2023, le Marche hanno guadagnato una Bandiera Blu, consegnata a Porto Sant'Elpidio, che aveva deciso di non partecipare all'edizione precedente. In standby per 12 mesi, la spiaggia elpidiense è tornata a splendere tra le 236 sul podio.

Dunque le Marche passano da 18 a 19 Bandiere Blu, mentre tutti e sei gli approdi premiati lo scorso anno sono stati confermati.