JESI- Bottiglie di plastica, copertoni, legno recuperato sono diventati tendine, arredo, materiale per insonorizzare lo spazio, sedute sopra i vecchi sanitari per bambini ricoperti. E il bagno di un tempo è ora uno studio radio, dove alunni e alunne creano, informano, ricevono ospiti, parlano di sé e del loro rapporto con la scuola, il quartiere, gli adulti. Una trasformazione. O un incantesimo. E forse non per caso dal Comprensivo Federico II di Jesi ne parlano come di «un piccolo angolo di paradiso che ha una magia straordinaria».

APPROFONDIMENTI LA NOMINA Confindustria Marche, Roberto Cardinali eletto presidente: è il più giovane leader di tutti i tempi IL POST SISMA Terremoto, solo una settimana per prenotare i contributi per la ricostruzione: ecco quando scadono i termini IL FESTIVAL Le Marche scelgono il "tartufo tutto l'anno": al via il festival itinerante e permanente

Passione e lavoro

Nessuna bacchetta in realtà ma passione e lavoro. Per disegnare la (ennesima) bella storia raccontata alla città dalla sua scuola più frequentata e multietnica, nel cuore del quartiere San Giuseppe dove più che altrove si costruisce una società che è già oggi, più che domani. Qui, quello che era il bagno inutilizzato della scuola dell’infanzia La Giraffa al piano superiore del plesso di piazzale San Savino, è diventato la radio web del Comprensivo e della sua scuola media, appunto la Federico II. Da dove gli studenti inviano le loro registrazioni trasmettendole su Radio TLT – TanaLiberatutti. Se ne è accorto sabato scorso, ospite per un incontro con gli alunni, Enrico Galiano, insegnante e scrittore, creatore di una webserie di grande successo sui social dedicata proprio alla scuola (Cose da Prof). E sui social Galiano l’ha rilanciato, con pure un breve video. Suscitando un certo scalpore. «Fuori c’è una vera redazione, che era sempre un bagno – scrive Galiano – ne ho incontrato i membri: ragazze e ragazzi con una luce accesa negli occhi che mi ha fatto venire i brividi».

La poesia

Commenta lo scrittore: «Qui, e in tantissime altre scuole d’Italia, insegnanti completamente pazzi e geniali si devono inventare soluzioni assurde - e bellissime - per riuscire ad accendere un po’ di quella luce. Sì, questo è un paese che ci costringe a fare scuola in un cesso, diciamolo. Ma certi insegnanti sanno trasformare quei cessi in poesia». In realtà, precisa il dirigente scolastico, Massimo Fabrizi, nessuna costrizione. Ma una scelta. «Nessuno ha imposto nulla, non certo di utilizzare i bagni a fini didattici. Una trasformazione voluta, come forse nella concitazione non è stato possibile chiarire» spiega il preside.

Parola chiave

«Quello spazio, com’era, alla scuola non serviva più. E allora, grazie a Coos Marche e Costess e con un progetto da loro finanziato, gli abbiamo dato nuova veste. Ragazzi e ragazze l’hanno fatto rinascere, affiancati da operatori delle coop e insegnanti, utilizzando solo materiali di riciclo. Ne è nato un luogo magico, fra magia della radio e creatività dei ragazzi, che hanno già prodotto e messo on line sei podcast dal titolo “Parola chiave”. Parlano del quartiere, di amicizia, dei temi della loro età. Hanno intervistato anche me e mi sono emozionato». Sarà che l’incantesimo si è compiuto, dicono dalla Federico II, «nella parte più alta della scuola, quella più vicina all’azzurro del cielo. Che si fonde coi colori vivissimi del nostro Istituto, i suoi muri, mosaici e bassorilievi, colore e profumo delle parole che nascono dall’incrocio delle numerosissime culture che si incontrano nelle nostre aule. Siamo fortunati, in questo».