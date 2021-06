SAN BENEDETTO - Non c'è pace per il tratto "maledetto" dell'autostrada A14 nel sud delle Marche. Anche oggi, venerdì 4 giugno, si sta rivelando una gionata infernale. Società autostrade infatti avverte di una doppia fila: una di 8 km in direzione sud tra Fermo-Porto san Giorgio e Grottammare e l'altra, in direzione nord, di 7 km tra San Benedetto e Pedaso. In entrambi i casi la causale è "lavori".

Ultimo aggiornamento: 12:17

