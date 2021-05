PEDASO - Non c'è pace per il "tratto maledetto" dell'autostrada A14, quello, nelle Marche, a cavallo delle province di Fermo e Ascoli Piceno. Questa mattina un incidente in galleria aveva provocato code fino a 5 km a Grottammare, in questo momento, invece, Società autostrade segnala 9 chilometri di fila, in direzione Ancona, tra Val Vibrata e Pedaso. Un lunghissimo serpentone causato dai lavori di amnutenzione.

