Natale e Capodanno senza cantieri: da domani stop ai lavori sull'Autostrada A14

ANCONA - Esodo e controesodo senza cantieri sull'autostrada A14. Da domani alle 6 fino alle 22 del 10 dicembre verranno infatti sospesi tutti i lavori che al momento stanno interessando cinque gallerie nel tratto tra Pedaso e Grottammare: lo ha annunciato ieri Autostrade per l’Italia, confermando la volontà di smantellare i cantieri nei periodi nevralgici per gli spostamenti.

Il centrodestra sfoggia i primi obiettivi. Il governatore Acquaroli: «Ma quale sanità lenta. Impossibile fare di più. Saltamartini? Più che dignitoso»

La mappa

Grazie alla sospensione delle attività torneranno fruibili due corsie per senso di marcia per tutta la durata delle festività natalizie e fino al 10 gennaio, in modo da agevolare anche i transiti del rientro. «Sulla A14 tra Pedaso e Pescara Sud - si legge in una nota della società Autostrade - sono in corso attività di ammodernamento che in questa fase riguardano principalmente le gallerie e le barriere laterali di sicurezza del tratto». Nel tratto marchigiano i lavori sono concentrati nelle gallerie Pedaso, S. Basso, Castello di Cupramarittima, Acquarossa, S. Cipriano e Castello di Grottammare. «Il programma rientra nel più ampio piano di lavori avviato da Autostrade per l’Italia – in condivisione con il Ministero delle Infrastrutture e

Ultimo aggiornamento: 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA