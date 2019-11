Niente dissequestro per i viadotti: la viabilità sull'autostrada A14 rimane un incubo

ANCONA - Niente da fare per i quattro viadotti sequestrati nel tratto fermano dell’autostrada A14, tra Porto Sant’Elpido e Grottammare (e ritorno). Il gip di Avellino Fabrizio Ciccone ha rigettato anche la terza istanza di dissequestro presentata da Società autostrade e quindi i tempi per ripristinare il normale transito su entrambe le corsie rischiano di prolungarsi in maniera indefinita.

Conseguenza diretta di questa decisione sarà il protrarsi dell’intasamento da incubo lungo il tratto di Statale che scorre parallelo all’autostrada e il moltiplicarsi delle file chilometriche nei restringimenti disposti dalla procura abruzzese in A14 a causa della pericolosità dei guardrail. Una situazione che potrebbe pregiudicare in maniera decisiva l’esodo e il controesodo delle festività natalizie.

L’inchiesta dove è rimasto incagliato il tratto a sud dell’autostrada marchigiana è nata dopo l’incidente ad Avellino nel 2013 in cui venne coinvolto un autobus pieno di studenti e che causò 40 vittime. Il fascicolo aperto in Procura ha portato a una serie di richieste di sequestro preventivo di tratti in giro per l’Italia interessati dalla stessa tipologia di barriere presenti ad Avellino. Uno di questi è proprio quello del Fermano. A muoversi per primi tutti i sindaci della costa marchigiana da Porto Sant’Elpidio a San Benedetto, che hanno inviato una missiva per chiedere il dissequestro delle corsie chiuse al traffico facendo leva sull’inquinamento che avrebbe causato l’aumento incontrollato dei mezzi - dalle auto ai tir - lungo il tratto di Statale. Poi la prima istanza di Autostrade, a cui ne è seguita una seconda. Ma il giudice Ciccone ha rigettato entrambe le richieste mentre si muoveva anche la politica, con una interrogazione al ministro delle Infrastrutture da parte dell’onorevole Acquaroli (Fdi) e l’intervento in Regione di Forza Italia - il senatore Cangini e l’onorevole Baldelli in testa - che ha annunciato iniziative importanti per trovare una soluzione a questo nodo viario.

Ultimo aggiornamento: 12:27

