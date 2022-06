Incidente in galleria e cantieri, un'altra giornata da incubo sull'autostrada A14: code lunghe chilometri

SAN BENEDETTO - Si prennuncia un'altra giornata campale sul tratto "maledetto" dell'autostrada A14, quello che orre nel sud delle Marche. Un incidente in galleria, che ha coinvolto tre mezzi, ha creato una fila di 4 km in direzione nord a San Benedetto . Ma ci sono anche i cantieri a complicare le cose: 4 km di coda tra Fermo-Porto San Giorgio e Pedaso in direzione sud, 1 km tra Grottammare e San Benedetto in direzione sud.

