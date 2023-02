Caso A14, Acquaroli: «Cantieri, serve più chiarezza e certezza sui tempi. Terza corsia, presto i progetti»

ANCONA - Il dossier autostrada A14 Marche (ma anche Abruzzo) sul tavolo del ministero delle Infrastrutture, con cantieri da rimodulare, subito, in chiave efficienza e sicurezza, ed il tema sulla sfondo della terza corsia. Il governatore delle Marche Francesco Acquaroli ha tracciato il punto della questione con un lungo video affidato alle sue pagine social.

Il tavolo

«Da cinque anni - spiega Acquaroli - il tratto marchigiano dell'autostrada A14 è oggetto di cantieri e lavori, che hanno casuato, code, ritardi e incidenti. Con gravi ripercussioni sulla sicurezza ma anche sull'efficienza dei trasporti». Ma il tavolo di confronto può essere una svolta: «Per la prima volta - spiega infatti il governatore - si è fatto un tavolo tra la Regione Marche e Autostrade per l'Italia, con risultanti importanti. Come la sospensione e la rimodulazione dei cantieri nei periodi di maggio afflusso tusitico. Ora, in questo tavolo, viene coinvolto anche il Ministero, oltre alla Regione Abruzzo, rendendolo più capace di prendere decisioni».

I cantieri

All'ordine del giorno, ovviamente, i cantieri che da anni attangliano la zona sud delle Marche: «Ho chiesto la sospensione dei lavori fino a quando non ci sranno certezze sulla programmazione e sulla sicurezza. I lavori sono in continua evoluzione, è necessaria una continua attenzione. Abbiamo riscontrato una grande considerazione su questo tema: il coinvolgimento del Ministero nel tavolo può portare a correttivi efficaci ed ad una programmazione più fluida».

La terza corsia

«Bisogna dare continuità al progetto della terza corsia - spiega ancoa Acquaroli - come ci è stato mandato di fare. Abbiamo già visto informalmente le progettualità e le idee necessarie, nei prossimi tempi verranno presentate da Austrade per l'Italia alle comunità locali: Il dossier poi finirà al Ministero per capire tempi e costi dell'opera».