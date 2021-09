Incidenti e cantieri, non c'è pace sul "tratto maledetto" dell'autostrada A14: code e rallentamenti nei due sensi

GROTTAMMARE - Incicenti e cantieri, non c'è pace per il "tratto maledetto" dell'autostrada A14 nel sud delle Marche: anche questa mattina, infatti, sosno stati segnalati rallenatemti e lunghe code. In direzione nord sono segnalati due chilometri di coda, dovuti ai cantieri, nel tratto tra San Benedetto e Pedaso. In direzione sud, invece, è segnalato un chilometro di coda causato da un incidente. Con la ripartenza dei cantieri, dopo la pausa estiva, i disagi erano in qualche parte attesi, ma sottolineano ancora una volta la fragilità delle rete autostradale nel sud delle Marche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA