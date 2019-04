Auto in panne e cantieri: rallentamenti e lunghe code sull'autostrada A14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Un veicolo in panne e traffico congestionato: auto a rilento e lunghe code sul tratto marchigiano dell’autostrada A14.Autostrade per l’Italia segnala una coda di un chilometro, in entrambe le direzioni, in corrispondenza dell’uscita di Civitanova. Rallentamenti anche più a sud, dove una coda di 3 chilometri di è formata tra Porto Sant’Elpidio e Civitanova, tanto che il consiglio è di uscire a Porto Sant’Elpidio. Rallentamenti, per lavori, anche nelle vicinanze di Pedaso.