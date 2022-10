Il prezzo dei crisantemi sale del +53%: i rincari si fanno sentire anche per Ognissanti

ASCOLI - Gli aumenti generalizzati finiscono per gravare anche sui fiori, proprio in corrispondenza del ponte di Ognissanti e delle tradizionali viite ai defunti. Che quest'anno finiranno per costare un po' di più e gravare ulteriormente sulle tasche delle famiglie.

Coldiretti Ascoli Fermo cita dati Ismea e segnala come il prezzo medio dei crisantemi cresciuto del 53% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre sono più contenuti gli aumenti su gerbere (+38%) e garofani (+10%). «I vivai - spiega Armando Marconi, presidente di Coldiretti Ascoli Fermo - stanno subendo gli effetti dei rincari come le altre aziende. Senza contare che il settore veniva già da due anni di pandemia tra lockdown e zone a colori con un crollo verticale di cerimonie e festività che rappresentavano ogni anno importanti periodi di lavoro. Parliamo di un comparto chiave del Made in Marche, specialmente nelle province di Ascoli e di Fermo».