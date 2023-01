Assicurazione auto: stangata per gli automobilisti delle Marche. Tutti gli aumenti provincia per provincia

ANCONA - Dopo la frenata degli anni scorsi, dovuta anche alla pandemia Covid, sono tornate ad aumentare, insieme ad una miriade di altre cose, anche le tariffe delle polizze auto. E le Marche non si sottraggono al trend, anzi: gli aumenti si regsitrano in tutte le province, con quella di Pesaro e Urbino che non solo risulta essere la più cara, ma anche quella dove i rialzi sono più corposi. I dati sono stati comunicati dall'osservatorio Facile.it sulla base di un'analisi realizzata su un campione di oltre 18mila preventivi raccolti nelle Marche a dicembre 2022.

Le Marche hanno un prezzo medio, come migliore traiffa Rc Auto, di 437,15 euro. Una cifra inferiore alle media nazionale (458,06 euro), ma con un aumento percentuale rispetto al 2021 (+13%) superiore a quello italiano (+7,2%). Tra le province è quella di Pesaro Urbino la più cara (451,72 euro) e che cresce di più (+15,3%), seguita da Ancona (446,82 euro, +12,2%), Macerata (433,50 euro, +13,8%), Fermo (432,15 euro, +13,7%) e Ascoli Piceno (397,08 euro, +8,3%)

«Ad incidere sulla tendenza al rialzo», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. «sono diversi fattori; da un lato l’aumento degli incidenti stradali, dall’altro l’inflazione che sta avendo ricadute anche sul costo dei sinistri. In un contesto di rincari, quindi, confrontare le offerte presenti sul mercato potrebbe essere una soluzione per risparmiare e contrastare eventuali aumenti futuri».