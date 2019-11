In arrivo un'altra ondata di maltempo: ecco da quando e dove sarà più pesante

I flusso di correnti umide occidentali, a tratti instabili, che continua ad attraversare le nostre regioni determinando tempo a tratti piovoso subirà una temporanea attenuazione nella prima parte del weekend, grazie al rinforzo di un promontorio di alta pressione che favorirà un sabato tutto sommato buono sull'Italia. Avrà però breve durata, poiché da una depressione sull'Europa sudoccidentale si dipartirà una perturbazione che domenica provocherà un peggioramento al Nord e su parte delle regioni centrali. Rimarranno in condizioni anticicloniche invece le regioni del Sud, con tempo più stabile. Ecco i dettagli per l'imminente weekend.

METEO SABATO

Al Nord residui addensamenti su Alpi confinali e Friuli, in miglioramento, altrove bel tempo prevalente con qualche nebbia nelle ore più fredde in Val Padana. La sera nubi in aumento a partire dal Nordovest. Al Centro in prevalenza poco nuvoloso, salvo al mattino qualche addensamento sulle aree interne appenniniche e la sera tendenza a nubi in aumento in Toscana. Al Sud irregolarmente nuvoloso la mattino sulle regioni peninsulari e sul nord della Sicilia con locali piovaschi su Calabria e alta Puglia, più soleggiato altrove. In giornata asciutto con maggiori schiarite. Venti moderati o tesi di Maestrale.

METEO DOMENICA

Al Nord peggioramento da ovest sin dalle prime ore della giornata con piogge in intensificazione in mattinata e in estensione verso est al Triveneto. Più asciutto sulla Romagna. Neve sulle Alpi dai 700/1000m, anche fino a 500/700m su quelle occidentali. Al Centro nubi in aumento sul versante tirrenico con piogge in arrivo in Toscana, entro sera anche sull'alto Lazio. Iniziali schiarite sulle zone adriatiche ma con nubi in parziale aumento in giornata e qualche isolato piovasco verso sera sulle Marche. Al Sud resistono condizioni più stabili e soleggiate, con tendenza a moderato aumento della nuvolosità a partire dalle regioni tirreniche.

