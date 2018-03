Marche, in arrivo più di 6 milioni per riqualificare 44 impianti sportivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – In arrivo nelle Marche più di 6 milioni per la ristrutturazione e riqualificazione di più di 40 impianti sportivi.Il Cipe ha finanziato 44 interventi per la riqualificazione degli impianti sportivi di 38 Comuni delle Marche per un importo complessivo di 6.210.517,92 euro. Il provvedimento, approvato nei giorni scorsi relativamente al bando "Sport e periferie" promosso dal ministero dello Sport, finanzia complessivamente in Italia 489 interventi per un importo pari a 170 milioni di euro. Il criterio adottato, condiviso anche dal Coni, è stato quello di finanziare (a fondo perduto) tutti gli interventi al di sotto dei 300.000 euro a progetto.