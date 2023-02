Nelle Marche è arrivato il gelo di “Nikola”, nevicate anche a bassa quota: ecco dove e quando

ANCONA - Anche nelle Marche è arrivato "NiKola", un nocciolo d’aria gelida in discesa dalla Russia, che provocherà effetti pesanti su gran parte delle regioni per tutta la settimana. Il rischio, oltre al gelo, e che si verifichino diffuse precipitazioni, nubifragi e neve anche a bassa quota.

Nelle Marche è arrivato il gelo di “Nikola”, nevicate a bassa quota



Antonio Sano, fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che oggi il maltempo colpirà il nostro Paese a iniziare dal Nord Ovest, con nevicate fino a bassa quota tra basso Piemonte, interno ligure ed Emilia occidentale.

Col passare delle ore il vortice ciclonico si sposterà verso Toscana, Lazio, Campania, Calabria e sulle due Isole Maggiori. Grazie a un cospicuo calo delle temperature, la neve potra scendere copiosa sull’Appennino con fiocchi che potranno spingersi fin sotto i 100 metri di quota specie sul versante adriatico.

Le condizioni meteo climatiche si manterranno instabili e soprattutto fredde da Nord a Sud per tutta la settimana, con il rischio di nevicate fino in pianura sul versante adriatico tra Romagna e Marche. Giovedì - secondo le previsioni del Sevizio Agrometeo regionale - sarà la giornata clou, con nevicate anche verso la costa mentre per tutta la settimana c'è il rischio di brinate e gelate.

