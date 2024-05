Un marchigiano su quattro avverte l'aumento di antisemitismo. Il 78% degli intervistati vuole la nostra regione come meta di turismo ebraico

Un marchigiano su quattro avverte l'aumento di antisemitismo ma attenzione a parlare di uno specifico allarme regionale. Questo emerge dall'indagine realizzata da Klaus Davi in occasione dell'incontro «Marche, comunicazione ebraismo» tenutosi al Palazzo Gradari di Pesaro alla presenza anche di Marco Ascoli Marchetti (presidente della Comunità ebraica di Ancona) e di Giulio Disegni (vicepresidente UCEI-Unione delle Comunità Ebraiche Italiane). La ricerca si è focalizzata sulle potenzialità dei beni culturali nella regione con qualche proposta di valorizzazione di icone giudaiche nelle Marche: la Sinagoga di Pesaro, la città di Ancona come simbolo di apertura ma anche di persecuzioni, l'antico cimitero «Campo degli Ebrei», il quartiere ebraico di Apecchio, l'Itinerario Ebraico che comprende 25 città della regione.

Le risposte

Dalla ricerca emerge anche l'interesse verso la cultura e il culto ebraico.

Il 62% dei marchigiani sarebbe interessato all'apertura di un ristorante Kasher in regione, il 65% vorrebbe approfondire la conoscenza della cultura ebraica in generale, il 57% si dice favorevole a un'intensificazione dei rapporti fra università marchigiane e università israeliane, il 78% giudica positivamente l'attività di promozione delle Marche come meta di turismo ebraico, il 55% è a conoscenza del fatto che nelle Marche ci fossero campi di concentramento e comuni di internamento.

Solo il 22%, però, ha visitato una sinagoga nelle Marche, solo il 23% conosce l'antico cimitero ebraico di Ancona e solo il 12% conosce la storia della famiglia ebraica Recanati. Il 45%, infine, ritiene soddisfacente quanto fanno scuole e università per favorire la conoscenza della cultura ebraica mentre il 23% dice che potrebbero fare di più e il 19% dà un voto insufficiente.