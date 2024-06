Anita Privitera, la più giovane candidata di FdI per il collegio del Centro Italia alle Europee: cosa l'ha spinta a scendere in campo?

«Tutelare il futuro dei giovani. Sono rappresentante del movimento giovanile di FdI e ringrazio il partito per aver dato l’opportunità ai giovani di Gioventù nazionale di esprimere un nome per questa competizione elettorale».

Quali emergenze marchigiane potrebbero essere risolte avendo più voce in Europa?

«Le Marche grazie alle politiche fallimentari del Pd è scivolata tra le regioni in transizione ed il governatore Acquaroli sta cercando di rimetterle in piedi. Il problema più importante è quello delle infrastrutture, ma grazie ai fondi del Fsc del governo Meloni, già si vedono investimenti».

Cos’altro?

«Se verrò eletta, mi attiverò da subito per proporre incentivi per le giovani famiglie, per i giovani imprenditori, ma anche per le imprese che vogliono assumere giovani perché non possiamo permetterci che i nostri giovani scappino all’estero per poter trovare lavoro e per costruirsi una famiglia».

Teme che i giovani disertino questa consultazione elettorale, sentendola lontana da loro?

«Qualcuno era arrivato a definirci addirittura bamboccioni e se i giovani non credono più nella politica, una domanda bisogna farsela».

Si è data anche una risposta?

«Non credono più nella politica perché sono rimasti delusi dalle tante false aspettative create: alcuni pensavano che i giovani fossero ragazzi da “comprare” con il reddito di cittadinanza. Noi vogliamo spingere i giovani supportandoli nella costruzione del loro futuro».

Come?

«Il governo Meloni, oltre alle iniziative messe in campo per tutelare i giovani, dagli sgravi fiscali per assumere nelle aziende con contratti stabili ai fondi del ministero dell’agricoltura per i giovani imprenditori agricoli. Ha dato l’opportunità agli studenti universi di votare anche fuori sede perché è importante scegliere per noi. Non andare a votare significherebbe far decidere ad altri il nostro futuro, e non possiamo permettercelo».