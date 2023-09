Scossa di terremoto spaventa la costa delle Marche: Magnitudo 4.1. Paura in scuole ed ospedali

ANCONA - Una scssa di terremoto è stata sentita distntintamente nella costa delle Marche ed in particolare ad Ancona. Segnalazioni arrivano dalle scuole e dalle strutture sanitarie, dove, soprattutto ai piani superiori, la scossa ha creato un certo allarme. Ad Ancona evacuata la scuola Maggini. L'epicentro della scossa avvenuta alle 10.38 è pochi chilometri al largo delle province di Pesaro e Urbino ed Ancona, teatro di uno sciame sisimico negli ultimi mesi, con una magnitudo stimata in un primo momento a 4.4 e poi fissata a 4.1. Al momento, per fortuna, non sono stati segnalati danni a persone o cose.