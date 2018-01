Il 2017 Polfer: meno furti e rapine, quasi scomparsi i predatori di rame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Controlli in crescita e reati in calo: sono questi i numeri snocciolati dal dipartimento Polfer di Ancona nel bilancio per l’anno 2017.Nell’anno appena conclusa sono state impiegate 11.399 pattuglie in stazione, quasi 1.400 a bordo treno e sono stati scortati 2.800 convogli. 630 sono stati i servizi antiborseggio in borghese nelle stazioni e nelle carrozze. La Polfer ha così arrestato 32 persone, indagandone 271. I 39.502 controlli hanno portato ad un calo del 20% rispetto al 2016 di furti e rapine. Quasi stroncata (con un calo del 99%) la piaga dei furti di rame grazie a 212 controlli ai centri circolazione e 1400 pattugliamenti delle linee. La Polfer compie quest’anno 110 anni di vita.Il compartimento “Marche-Umbira-Abruzzo” ha identificato più di 47mila persone e rtintacciato 80 persone scomparse, tra cui 38 minori.