Maxi operazione contro la 'Ndrangheta: società e immobili sequestrati anche nelle Marche

REGGIO CALABRIA - Maxi operazione contro la 'Ndrangheta: scattano i sequestri anche nelle Marche ed in particolare ad Ancona, Pesaro e Urbino.

L'operazione, chiamata "Eyphemos II", ha portato al sequestro di beni per due milioni di euro da parte delle Squadra mobile di Reggio Calabria e all'arresto di nove persone tra presunti boss, gregari e prestanome della cosca di Sant'Eufemia d'Aspromonte, legata agli Alvaro di Sinopoli, ma anche a numerose perquisizioni. I sequestri riguardano imprese, società, bar, ristoranti e beni immobili e sono stati eseguiti non solo in provincia di Reggio Calabria ma anche ad Ancona, Pesaro, Urbino e Milano.



