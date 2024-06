ANCONA - La filiera riunita. Almeno il tempo di uno scatto. Ieri Regione, Comune e Authority si sono dati appuntamento al porto di Ancona per un vertice, con sopralluogo, sui progetti che si sono finalmente sbloccati. A partire dal prolungamento della banchina 27, rimasta bloccata per anni in un impasse giudiziario: ora sono stati aggiudicati i lavori da 37 milioni di euro.

E ancora: il rifacimento della pavimentazione alle banchine 19, 20, 21, lavoro propedeutico allo spostamento dei traghetti. Il procedimento per il cambio di destinazione d’uso dell’area ex Tubimar con l’aumento, fino al 50%, del suolo da destinare alla cantieristica nautica. E per il delicato tema dei dragaggi è stato programmato un investimento complessivo di 16,5 milioni di euro per gli interventi alla banchina 26. Insomma, un pacchetto di novità che ha fatto parlare il governatore Francesco Acquaroli e il sindaco di Ancona Daniele Silvetti di «svolta epocale». Ieri il sopralluogo di Acquaroli, Silvetti, il presidente dell’Authority Vincenzo Garofalo e Giacomo Bugaro (nel comitato di gestione dell’Ap) all’ombra dell’arco di Traiano, ha toccato in particolare i temi Fincantieri e terminal passeggeri all’ex Fiera della Pesca.

Il progetto

Un progetto, quest’ultimo, da circa 15 milioni di euro per la realizzazione di una biglietteria. Entro il mese di giugno sarà pubblicato, per questo, un “Avviso di consultazione preliminare di mercato per l’affidamento delle attività di progettazione, costruzione e gestione del nuovo terminal passeggeri”. Per annunciare le novità sul fronte del porto è stata convocata per il 12 giugno una conferenza (dopo le elezioni europee), resa nota dal governatore con un post sul suo profilo Facebook. «Come per le grandi occasioni, abbiamo approfittato per fare una foto», aggiunge ironico il numero 1 di Palazzo Raffaello a corredo dello scatto che lo immortala con Garofalo, Silvetti e Bugaro. Scatto riparatore, dopo quello in solitaria con il sindaco di Ancona. Il complesso album di famiglia ai tempi della filiera.