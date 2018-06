Ancona, Valeria Mancinelli sfiora il bis Ballottaggi a Falconara e P.Sant'Elpidio Tutti i nuovi sindaci nelle Marche/I risultati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Per Ancona, Falconara e Porto Sant'Elpidio servirà il turno di ballottaggio per eleggere il sindaco. Nel capoluogo di regione, doppia gli avversari Stefano Tombolini (centrodestra e civiche) e Daniela Diomesi (M5S) ma non basta.Anche a Falconara Stefania Signorini (35,23%) e Marco Luchetti (24,30%) dovranno affrontare di nuovo la sfida delle urne, il 24 giugno, per stabilire chi sarà a guidare la città.A Porto Sant'Elpidio l'altro ballottaggio. Nazzareno Franquellucci si è fermato al 42,31%, dietro di lui Giorgio Marcotulli (24,69%)Ecco i Comuni che hanno già il nuovo sindaco: a Chiaravalle eletto Damiano Costantini (72,86%); a Morro d'Alba Enrico Ciarimboli (53,44); a Ostra Vetere Rodolfo Pancotti (49,37%); a Grottammare Enrico Piergalli sbaraglia gli avversari con il 62,88% di preferenze; Castel di Lama elegge l'unico sindaco Cinquestelle di questa tornata elettorale nelle Marche, è Mauro Bochicchio (27,47%) che ha la meglio su Vincenzo Camela (26,01); Alessandro Lucciarini De Vincenzi è invece il primo cittadino di Ripatransone con il 52,26% dei voti; a Montegiorgio fascia tricolore per Michele Ortenzi (51,59%); ad Altidona vince Giuliana Porrà (49,49%); a Gagliole Sandro Botticelli passa con il 47,27%; a Penna San Giovanni Stefano Burocchi conquista il 54,49% delle preferenze; San Ginesio sarà guidato da Giuliano Ciabocco (58,32%); Ussita da Vincenzo Marini Marini (68,75%). Nel Pesarese l'unico comune al voto è stato Auditore che ha eletto sindaco Giuseppe Zito (62,76%).