Almanacchi e Corriere Adriatico, il poker del Buon Vivere. Ogni sabato per 4 settimane l’abbinamento con i volumi della collana Barbanera

ANCONA - Un poker per il Buon Vivere. Da domani in abbinamento con il Corriere Adriatico troverete il primo volume dell’interessante collana di Barbanera “Gli almanacchi del Buon Vivere”. La prima uscita è dedicata a “Il tuo orto felice”, sabato 14 maggio “L’Almanacco del buon vivere”, sabato 21 maggio 2022 “L’Erbario di Barbanera” e infine sabato 28 maggio 2022 “I segreti di casa”.



Il primo volume “Il Tuo Orto Felice” è “frutto” della secolare esperienza dell’Almanacco Barbanera. In queste pagine preziose indicazioni e tanti pratici consigli per coltivare con successo ortaggi, fiori e piante nell’orto, nel giardino e sul balcone. Mese per mese, tutto quel che c’è da fare e da sapere a proposito di semine, trapianti, innesti, potature, raccolte. Un modo semplice, alla portata di tutti, che segue i cicli del tempo, le fasi della Luna e tutte le buone pratiche di una coltivazione biologica. Perché se l’orto è felice, lo saremo anche noi.



“L’Almanacco del Buon Vivere” invece parla di noi, delle nostre giornate, dell’andare e tornare delle stagioni, di piccoli gesti che possono cambiare il mondo. Ma c’è di più perché nelle sue 4 parti, Primavera, Estate, Autunno, Inverno, l’edizione è figlia dell’Almanacco Barbanera, celebre “esperto di quotidianità”. Così queste pagine, utili e dilettevoli, ci dicono come fare la cosa giusta al momento giusto, ricche di consigli, segreti, buone pratiche, seguendo la Luna e i cicli del tempo. Casa, balcone, orto e giardino, benessere, famiglia, tempo libero, imparando a non sprecare, riciclare, differenziare, amare l’ambiente.



Il terzo volume “L’Erbario di Barbanera” è una pratica, utile, piacevole guida all’uso delle erbe e piante officinali più diffuse e amate. Consigli e rimedi per ogni giorno dell’anno, tra salute e bellezza, senza dimenticare gli altri importanti utilizzi che da sempre accompagnano il rapporto uomo e natura. E com’è nella tradizione di Barbanera, tutte le indicazioni per imparare a coltivare con semplicità le erbe più virtuose e renderle preziose amiche di ogni stagione nell’orto, nel giardino e sul balcone.



“I segreti di casa” chiude la collana. È un prezioso scrigno di consigli, buone pratiche, soluzioni per la vita in casa e per il tempo libero. Dalla tradizione tutti i segreti per fare la cosa giusta al momento giusto in cucina, per le pulizie, la piccola manutenzione, nel guardaroba, con le piante e i nostri animali. Per accogliere nuove abitudini, per mettere a frutto tutto quel sapere che parla di riciclare, recuperare, fai da te, nel rispetto dell’ambiente e un po’ di creatività. Senza mai dimenticare il ciclo delle stagioni, le buone energie che vengono da una natura capace di rendere ancora più efficace ogni piccolo gesto quotidiano. Il prezzo di copertina è di 5,90 euro(più il prezzo del quotidiano), l’abbinamento è facoltativo

© RIPRODUZIONE RISERVATA