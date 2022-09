Previsioni meteo: nelle prossime 48 ore pioggia e freddo in tutta la regione Marche. Venerdì torna il sole

Maltempo Marche, non c'è pace. Pioggia e freddo previste nelle prossime 48 ore dal bollettino della Protezione Civile. Per domani (mercoledì 21 settembre) e dopo domani (giovedì 22 settembre) una circolazione ciclonica sui Balcani favorirà l'ingresso di impulsi di aria più fredda con conseguenti fenomeni di instabilità sulle regioni adriatiche, Marche ovviamene comprese, fino a giovedì compreso con tutto quello che ne consegue per un territorio che sta cercando faticosamente di rialzarsi dopo l'alluvione di venerdì scorso. Occhio alla minima: a Camerino sarà di 7 gradi, a Fabriano, Urbino, Senigallia, Pesaro e Jesi 8. La massima p prevista a Macerata: 25 gradi (minima 12). Poi per venerdì è atteso un miglioramento per l'espansione dell'alta pressione.

Mercoledì 21 settembre

Previsto cielo irregolarmente nuvoloso per nubi cumuliformi sulla fascia collinare e costiera con schiarite nel corso del pomeriggio. Precipitazioni nella prima parte della giornata brevi rovesci sulle zone collinari e costiere con fenomeni in completo esaurimento nel pomeriggio. Temperature in diminuzione. Venti nord-orientali di brezza tesa o moderati con raffiche fino a vento teso. Mare mosso.

Giovedì 22 settembre

Cielo nuvoloso per nubi cumuliformi in transito da nord verso sud con schiarite sempre più ampie nel pomeriggio

Precipitazioniì durante la notte ed al mattino rovesci o temporali sparsi in rapido transito da nord verso sud. Fenomeni in esaurimento nel pomeriggio Temperature minime in lieve diminuzione e massime stazionarie

Venti nord-orientali di brezza tesa o moderati con raffiche fino a vento fresco. Mare mosso.