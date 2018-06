Allerta Protezione civile: nuovi temporali sulle Marche Occhio agli allagamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Finisce, per ora, la parentesi con meteo prettamente estivo: tornano i temporali sulle Marche.Ad annunciarali la Protezione civile regionale che ha diramato un allerta valido 24 ore, dalla mezzanotte tra giovedì 21 giugno a venerdì 22 fino a quella successiva. L'allerta parla parla di un rischio giallo (medio) per temporali su tutto il territorio regionale, fenomeni che localmente potranno essere anche di una certa intensità. Classificati come gialli anche i rischi idrico e idrogeologico: sono possibili, sempre localmente, allagamenti e piccoli smottamenti.