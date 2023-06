Il maltempo non concede tregua. Prolungato l'allerta meteo: ancora temporali sulle Marche

ANCONA - Niente da fare, la bella stagione 2023 non riesce proprio a decollare e anzi le Marche, dopo alcuni illusori giorni di sole che hanno riempito le spiagge, si trovano di nuovo a fare i conti con la minaccia del maltempo.

Il servizio di Protezione Civile delle Marche, ha, infatti, prolungato l'allerta meteo, giallo, per l'arrivo di temporali su tutto il territorio regionale fino alla mezzanotte tra domani, martedì 6 giugno, e mercoledì 7. In particolare, per domani, "Le precipitazioni sono previste in gran parte tra la tarda mattinata ed il pomeriggio; i fenomeni più diffusi ed intensi, sotto forma di temporali anche di forte intensità, sono previsti sull'entroterra con occasionali diramazioni verso le coste".