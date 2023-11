Vento, raffiche a 120km/h sulle Marche: serie di interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e pali divelti

ANCONA - A causa del forte vento, nel tardo pomeriggio, sono decine gli interventi dei vigili del fuoco nelle Marche per rami e alberi pericolanti o caduti in strada, ma anche pali divelti dalle forti raffiche.

Raffiche di vento sulle Marche, decine di interventi

Finora non sono state segnalate particolari criticità, ma si ricorda che l'allerta meteo è arancione anche domani (venerdì 3 novembre) per forte vento da Sud-Ovest e allerta gialla per temporali. Almeno una trentina gli interventi nel Pesarese: il vento ha anche abbattuto pali del telefono e segnaletica. Gli interventi sono stati a macchia di leopardo: Pesaro, Fano, Cagli e nel Montefeltro. Il sindaco di Montegrimano Terme, Elia Rossi, ha lanciato un appello, invitando a prestare attenzione, soprattutto lungo le strade per il rischio di alberi sulla carreggiata: «Il nostro sensore sta registrando raffiche sopra i 120 chilometri all’ora».

Nel Fermano oltre 20 chiamate a cui rispondere da parte dei vigili del fuoco in particolare ad Amandola.

Anas, chiuso un tratto di Statale

La strada statale 502 “Di Cingoli” è stata provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del km 55, a Serrapetrona per la presenza di un albero in carreggiata. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.