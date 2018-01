Allerta della Protezione Civile delle Marche: venti fino a 100 chilometri orari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Allerta meteo della protezione civile delle Marche per le violente raffiche di vento che spazzeranno la regione domani, mercoledì 3 gennaio. Il servizio regionale ha lanciato un allerta valido dalle 9 alle 18 di mercoledì 3, chiarendo che è valido in particolare per le aree interne e collinari della regione, ma in estensione anche verso le zone costiere, soprattutto quelle settentrionali. Le raffiche potranno raggiungere il grado di tempesta, con venti, cioè, da 88 a a 102 chilometri orari.