Allerta meteo Protezione civile: un'altra giornata di temporali sulle Marche

ANCONA - Il meteo non da tregua in questa tarda primavera caratterizzata da temperature alte ma anche da improvvisi rovesci. La Protezione civile delle Marche ha infatti emesso un nuovo allerta meteo che avvisa del prolungarsi della situazione di instabilità.L'avviso è valido per 24 ore, dalla mezzanotte tra mercoledì 6 giugno e giovedì 7 alla mezzanotte del giorno successivo e prevede un allerta giallo (medio) per quanto riguarda i temporali su tutto il territorio regionale. Localmente non sono esclusi anche fenomeni di una certa intensità.