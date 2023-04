Primavera fantasma: un altro allerta meteo per temporali. Pioggia e freddo sulle Marche. A rischio il ponte del 25 Aprile

ANCONA - È primavera da un mese, ma, salvo qualche sporadico sprazzo, non se n'è accorto quasi nessuno. E per qualche tempo, almeno nelle Marche, la situazione non cambierà. La protezione civile delle Marche ha infatti emanato un allerta meteo per tutta la giornata di domani, venerdì 21 aprile. L'allerta annuncia l'avviso di temporali nelle zone 1-3-5, praticamente tutto l'entroterra della regione.

Ma scrutando anche le previsioni per i prossimi giorni, per vedere la vera primavera bisognerà aspettare ancora un po'. Una parentesi soleggiata (sabato) ma poi ancora nubi, piogge e temperature sotto le medie del periodo. A rischio anche il ponte del 25 Aprile. "Lunedì 24 aprile - speigano infatti gli esperti di 3bmeteo - l'anticiclone sembrerebbe intenzionato a spostare il suo centro sulla penisola Iberica. In questo modo permetterebbe al fronte giunto il giorno precedente di scivolare lungo il suo fianco destro e raggiungere il Centro-Sud Italia con fenomeni di instabilità anche temporaleschi. Possibile coinvolgimento del Nordest, almeno nella prima parte della giornata, anche alcune nevicate sulle Alpi. Le condizioni andrebbero invece migliorando temporaneamente al Nordovest. Un nuovo impulso dal Nord Europa potrebbe puntare le Alpi nella giornata del 25 aprile, per poi scorrere velocemente ancora una volta verso le regioni centro-meridionali, incanalato in un intensi flusso nordoccidentale".