L'allerta meteo diventa arancione: temporali, vento, freddo e mareggiate sulle Marche. Ecco quando

ANCONA - Non si ferma, anzi si rafforza, l'ondata di maltempo che sta investendo le Marche. Il servizio regionale di Protezione civile delle Marche ha infatti diramato un nuovo allerta meteo, questa volta arancione (più grave di quello giallo di ieri) per pioggia, vento, temporali e mareggiate sulle Marche. L'allerta è valido per 24 ore a partire dalla mezzanotte tra oggi, mercoledì 6 ottobre, e domani.

APPROFONDIMENTI LE PREVISIONI Temporali, temperature giù e neve in montagna, allerta meteo...

GUARDA LE PREVISIONI PER LA TUA CITTÀ

Secondo le previsioni, potranno cadere fino a più di 100 mm di pioggia, in particolare sulle zone costiere, mentre non sono esclusi fiocchi di neve ad alta quota. Localmente i temporali potranno raggiungere una certa intensità. Il vento potrebbe raggiungere il grado di "burrasca forte" (76-87 km/h) sulle coste. Il mare sarà "agitato", con onde da 2,5 a 4 metri. La protezione civile mette in guardia anche contro esondazioni, frane, smottamenti: l'allerta arrancione riguarda infatti anche il dissesto idrogeologico.

Ultimo aggiornamento: 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA