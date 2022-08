Più ombrelli che ombrelloni: nuovo allerta meteo per temporali nel week end nelle Marche. Rischio grandine

ANCONA - Non sarà un week end all'insegna della tintarella: anzi, secondo l'allerta meteo appena diramato, nelle Marche si aprirano più ombrelli che ombrelloni. La protezione civile delle Marche, ha infatti diramato un allerta meteo che prennuncia l'arrivo di temoprali. L'avviso è valido dalle 14 di oggi, sabato 27 agosto, fino alla mezzanotte tra domenica 28 e lunedì 29 e riguarda tutto il territorio regionale. Localmente i fenomeni potranno raggiungere una certa intensità, non è escluso il rischio grandine.

"Rischio di temprali - confermano gli esperti di 3bmeteo - in particolare a Nordest, Lombardia, Centro Italia e basso versante Adriatico. Qualche cluster temporalesco potrà prendere vita anche in mare aperto, in particolare sul Tirreno, coinvolgendo le Isole Maggiori. Non sono da escludersi locali nubifragi, colpi di vento e puntuali grandinate. Domenica si rinnova instabilità soprattutto diurna con sole alternato a temporali sparsi più probabili al Centro, Appennino meridionale, Alpi e Prealpi, ma occasionalmente non esclusi anche sui restanti settori".