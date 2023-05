Nuova allerta arancione nelle Marche: pioggia, vento e temperature basse al centro-nord. Chiuse le scuole in diverse città: ecco dove

ANCONA - Allerta arancione su tutto il centro-nord delle Marche. Il messaggio di allertamento reso noto dalla Protezione civile delle Marche è valido fino alle ore 24 di domani 16 maggio e prevede criticità arancione (la terza nella scala che va dal verde al rosso, con intensa pericolosità per persone e cose) su costa ed entroterra pesarese, anconentana e maceratese. Il pericolo più grosso? La combinazione di vento e pioggia. Il forte vento da Est potrebbe creare una sorta di tappo ai vari fiume del territorio che, con le precipitazioni, saranno particolarmente carichi di acqua. La Protezione Civile consiglia grande cautela.

Aguzzi: «In campo tutti gli strumenti per monitorare nl’evolversi della situazione meteorologica»

La Protezione civile regionale ha attivato la fase di preallarme a seguito dell’avviso di condizioni meteo avverse e conseguenti criticità idrogeologiche e idrauliche, a partire dalla mezzanotte di lunedì 15 maggio alle 24 del 16 maggio.

La fase di preallarme (rischio arancione) riguarda in particolare le zone centro settentrionali della regione (zone 1 – 2 – 3 - 4).

Fase di attenzione (rischio giallo) per le zone 5 e 6 nella parte meridionale delle Marche.

«Dopo il messaggio di allertamento – spiega l’assessore regionale alla Protezione civile, Stefano Aguzzi – è scattata subito la fase di preallarme. A partire da questa notte verrà rafforzato il personale della SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente). E’ prevista inoltre l’attivazione delle SOI (Sale Operative Integrate) di Pesaro – Urbino e di Ancona e è convocato il COR (Centro Operativo Regionale, in collegamento con tutte le Prefetture – UTG regionali alle ore 18 del 15 maggio pertanto tutti gli strumenti a disposizione – continua Aguzzi - sono stati messi in campo per attenzionare e monitorare nella maniera più puntuale possibile l’evolversi della situazione meteorologica. Nelle prossime ore quindi si raccomanda sempre la massima attenzione e seguire le indicazioni dei Comuni».

Per la giornata di martedì sono previste precipitazioni diffuse con cumulate moderate e in alcune aree elevate, più insistenti nella parte centro settentrionale, con venti sostenuti lungo la costa. Si potranno verificare fenomeni diffusi di instabilità di versante e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Si prevede inoltre che le precipitazioni continueranno, a fasi alterne, fino alla giornata di giovedì.

Un anno fa

Un anno fa eravamo in spiaggia, in costume, a goderci quella sembrava quasi una precoce estate. Oggi, fatichiamo ancora a fare il cambio di guardaroba, con una primavera capricciosa che regala più nubi che sole e, salvo sporadici sprazzi, non incoraggia ad osare un abbigliamento più leggero. E, almeno per ora, la situazione non sembra vicina ad una svolta.

GUARDA LE PREVISIONI

Dopo i temporali, spesso accompagnati da grandine, che hanno colpito in particolare il Pesarese, l'Anconetano e il Maceratese la settimana scorsa, infatti, saremmo probabilmente presto costretti ad aprire di nuovo l'ombrelo. Già questa dalla sera di oggi, lunedì 15 maggio, infatti, è prevista una nuova ondata di precipitazioni, che localmente potranno raggiungere il grado di temporali, mentre domani ci saranno "forti piogge notturne - si legge nel bollettino meteo Assam -in contrazione verso nord per il mattino; altra ondata in estensione da sud nella seconda parte della giornata, in genere meno incidente ma non si escludono fenomeni ancora localmente intensi". Una situazione destinata a protrarsi anche mercoledì 17 maggio, quando le piogge colpiranno soprattutto le coste stettentionali, e giovedì 18, quando invece il maltempo si sposterà nell'entroterra.

Scuole chiuse

Grande attenzione, ferite ancora vive e i sindaci che si stanno organizzando: il primo cittadino di Senigallia Massimo Olivetti ha deciso la chiusura per domani delle scuole di ogno ordine e grado mentre Andrea Michelini - sindaco di Porto Recanati - invita anche in caso di spostamenti alla massima attenzione.

Scuole chiuse in via precauzionale per l'allerta arancione anche a Marotta: si tratta delle cuole Faa di Bruno (media) e Fantini (elementare) oltre all'asilo di via Betti. Chiuse tutte le scuole della Val Misa e Nevola. In serata è arrivata l'ufficialità anche a Pesaro: scuole di ogni ordine e grado chiuse. Questione di minuti ed elenco che si allunga perchè anche i comuni di Fano e Gabicce hanno deciso di tenere chiusi gli istituti di ogni ordine e grado. Poco dopo le 20.30 alla lista si sono aggiunte anche Urbino, San Lorenzo in Campo, Pergola, Fossombrone, Cantiano, Cagli, Mombaroccio, Colli al Metauro, Acqualagna, Frontone e Serra Sant'Abbondio, Fratterosa, Monte Porzio e Sassocorvaro Auditore.