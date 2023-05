Nuova allerta arancione nelle Marche: pioggia, vento e temperature basse al centro-nord. Ecco le previsioni

ANCONA - Allerta arancione su tutto il centro-nord delle Marche. Il messaggio di allertamento reso noto dalla Protezione civile delle Marche è valido fino alle ore 24 di domani 16 maggio e prevede criticità arancione (la terza nella scala che va dal verde al rosso, con intensa pericolosità per persone e cose) su costa ed entroterra pesarese, anconentana e maceratese.

Un anno fa

Un anno fa eravamo in spiaggia, in costume, a goderci quella sembrava quasi una precoce estate.

Oggi, fatichiamo ancora a fare il cambio di guardaroba, con una primavera capricciosa che regala più nubi che sole e, salvo sporadici sprazzi, non incoraggia ad osare un abbigliamento più leggero. E, almeno per ora, la situazione non sembra vicina ad una svolta.

GUARDA LE PREVISIONI

Dopo i temporali, spesso accompagnati da grandine, che hanno colpito in particolare il Pesarese, l'Anconetano e il Maceratese la settimana scorsa, infatti, saremmo probabilmente presto costretti ad aprire di nuovo l'ombrelo. Già questa dalla sera di oggi, lunedì 15 maggio, infatti, è prevista una nuova ondata di precipitazioni, che localmente potranno raggiungere il grado di temporali, mentre domani ci saranno "forti piogge notturne - si legge nel bollettino meteo Assam -in contrazione verso nord per il mattino; altra ondata in estensione da sud nella seconda parte della giornata, in genere meno incidente ma non si escludono fenomeni ancora localmente intensi". Una situazione destinata a protrarsi anche mercoledì 17 maggio, quando le piogge colpiranno soprattutto le coste stettentionali, e giovedì 18, quando invece il maltempo si spsosterà nell'entroterra.